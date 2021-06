Un Bruxellois propose une idée assez simple pour rendre les longs voyages en avion en classe « éco » plus confortables. Yves Hendrickx, le créateur et responsable de LSEAT Engineering propose d’adapter certains sièges d’avion afin de les convertir, en partie, en sièges « couchette ». Du moins, sur lesquels adopter une position permettant d’étendre les jambes et de mieux se reposer. Un système de plateau et de rails, intégré aux sièges existants, permettrait de faire pivoter l’assise.