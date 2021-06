Le geste de Ronaldo peu apprécié lors du match face à l’Allemagne

Lors du match Portugal – Allemagne (2-4) ce samedi, l’ex-joueur allemand, Dietmar Hamann (aujourd’hui consultant pour l’Euro sur la chaîne RTE) n’a pas apprécié l’enchaînement technique de Cristiano Ronaldo en contournant Antonio Rüdiger.

A la 21eme minute, le joueur portugais a réalisé un enchaînement technique spectaculaire. Bien que la vidéo ait fait le tour des réseaux sociaux, l’action n’a pas été appréciée de tous. Dietmar Hamann a réagi : « Ça ne rime à rien. Il lève la balle et fait semblant de la contrôler pour l’envoyer à l’opposé sans regarder… Bien sûr que c’est beau et nous savons qu’il est capable de réaliser de tels gestes. Mais dans un sens, je pense qu’il rabaisse l’opposition. Il n’y a que 1-0 et il fait ça, il ressemble à un imbécile maintenant ».