Stéphane Bréda: « Pas de penalty sur Hazard »

En toute fin de première période, il y a un contact dans le rectangle entre O’Shaughnessy et Eden Hazard. Penalty ou pas ? « Pour moi non », estime notre consultant Stéphane Bréda. « C’est plutôt Eden qui met son pied sur le côté, dans la course du finlandais que ce dernier ne modifie pas. Bon, si on siffle sur ce genre de phase, personne ne criera sans doute au scandale. Mais, franchement, c’est la bonne décision. Et je suis certain que le VAR a checké la phase, en jugeant que l’arbitre avait raison. »