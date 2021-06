Vermaelen ultra efficace: les bulletins des Diables rouges contre la Finlande

Pour leur dernier match de la phase de groupe, les Diables rouges ont vaincu la Finlande (2-0) et s’assurent par la même occasion la première place du Groupe B avant d’entamer les huitièmes de finale.

Le meilleur, 7 Vermaelen : Comme Dedryck Boyata, Thomas Vermaelen a été particulièrement efficace dans les duels aériens et n’a perdu aucun ballon une fois celui-ci entre ses pieds. En deuxième période, il a été un peu plus mis sous pression par les attaquants finlandais, mais le défenseur de Vissel Kobe s’est montré irréprochable, même dans des situations de un-contre-un. Une prestation réussie presque récompensée par un « presque but » puisque c’est lui qui pousse Hradecky à la faute grâce à sa tête sur corner, à quinze minutes de la fin de la rencontre. Pour son premier match dans cet Euro, il a prouvé à son entraîneur qu’il était une alternative crédible à Jan Vertonghen sur le côté gauche de la défense.