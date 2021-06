Jérémy Doku surprenant de naturel à l’interview après Finlande-Belgique: «J’ai grandi nanani nanana… j’ai grandi!» (vidéo)

« C’était difficile de trouver l’espace, les Finlandais jouaient très bas. Mais on a gagné à la fin et c’était ça le plus important », a-t-il d’abord lâché.

« Tout le monde a envie de jouer », a-t-il poursuivi, fusillé de questions par Pierre Deprez. « Non ce n’est pas frustrant de ne pas avoir pu jouer avant, moi je suis jeune, là j’ai eu ma chance je suis content ».

« Vous avez l’impression de grandir dans cette équipe ? », lui a encore demandé le journaliste de la RTBF. Et là Jeremy Doku a sorti une réponse… surprenante de naturel : « Bien sûr, bien sûr. J’ai grandi nanani nanana… j’ai grandi ! » Une belle manière de conclure sa longue interview à chaud.