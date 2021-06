Finlande - Belgique: des sueurs froides puis de l’optimisme pour Eden Hazard

Pour Eden Hazard, la patience est mère de toutes les vertus. Après avoir été plombé par les pépins musculaires et par une cheville droite ô combien récalcitrante, le capitaine des Diables rouges ne pouvait faire autrement que de ne pas brûler les étapes de sa remise en (grande) forme. Depuis le début de sa carrière, le N.10 belge a appris à connaître son corps, avec ses failles et ses faiblesses. D’ailleurs, son duel avec Daniel O’Shaughnessy, juste avant la pause, est venu glacer fameusement les ardeurs de nombreux supporters des Diables. Plus de peur que de mal, finalement, pour le principal intéressé qui a rejoint les vestiaires en grimaçant, après un coup involontaire sur sa cheville gauche. Avant de rassurer… en remontant sur la pelouse et en passant la vitesse supérieure.