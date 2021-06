Hausse des mandats extrajudiciaires avec la crise du coronavirus

Le nombre de mandats de protection extrajudiciaire a augmenté de plus de 30% lors des cinq premiers mois de 2021, en comparaison avec la même période l'an dernier, indique mardi Fednot. Depuis la crise du coronavirus, les Belges sont plus soucieux de se protéger pour le jour où ils ne seront plus capables de décider eux-mêmes, remarque la fédération du notariat.