«Bilan parfait», «De Bruyne, joueur le plus dangereux»: la presse internationale loue les Diables rouges après la victoire face à la Finlande (vidéo)

La Belgique a signé une victoire importante ce lundi soir face à la Finlande. Déjà assurés d’être en huitièmes de finale, les Diables ont surtout consolidé leur première place dans le groupe B. Au lendemain de ce succès, la presse est dithyrambique et deux noms ressortent : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

La BBC a fait de Kevin De Bruyne son « Homme du match » : « Le milieu de terrain de Manchester City a touché plus de ballons (107) et fait plus de passes clés que n’importe qui sur le terrain ». Un son de cloche similaire du côté de la Gazzetta dello Sport qui parle de KDB comme « le joueur le plus dangereux de l’entraîneur catalan (Roberto Martinez, ndlr) ».