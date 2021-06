Annulation, remboursement...: comment éviter les désagréments lors de vos voyages cet été?

Les vacances approchent et le petit stress que ressentent certains au moment de boucler les valises risque de prendre une ampleur un peu plus importante cette année.

Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l’Union professionnelle des agences de voyages (Upav), a répondu à vos questions.

Sur les pays « en rouge foncé ».Il est tout à fait possible de voyager vers un pays rouge foncé, dit « VOC », les compagnies aériennes continuent à desservir ces pays. Sachez cependant qu'une quarantaine vous sera demandée au retour, avec un test au jour 1 et un test au jour 7. Si le second test est négatif, vous pourrez sortir de quarantaine.