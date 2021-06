Le centre commercial namurois refait surface

Longtemps au centre des débats, le square Léopold et son projet de centre commercial reviennent dans l’actualité. Six ans après la consultation populaire remportée par les opposants.

Dans le jargon, on appelle cela « laisser passer l’orage ». Six ans après la consultation populaire et une farouche opposition au projet de centre commercial sur le square Léopold, les Namurois voient cette véritable saga ressurgir dans l’actualité par la grâce d’une double enquête publique, dont la première a débuté le 9 juin pour un mois. Le promoteur immobilier, en l’occurrence Besix, avec l’accord de la ville de Namur, est en effet revenu à la charge avec un nouveau projet pour ce square situé près de la gare. Moins ambitieux (18.000 m2 de surface commerciale contre 23.000 m2 dans le projet précédent), mixte sur le plan bureaux-commerces-logements (10.000 m2 de bureaux et 11.600 m2 de logements), mais qui a toujours le don de hérisser les réfractaires. La première enquête publique portera sur l’aménagement, par un périmètre de remembrement urbain (PRU), du plan de secteur qui, actuellement, ne permet que du commerce et des bureaux (et pas de logement), la seconde sur le projet en lui-même.