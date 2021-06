Tour de France: Jasper Stuyven et Edward Theuns retenus par Trek-Segafredo

Trek-Segafredo a officialisé mardi sa sélection pour le Tour de France. Avec Edward Theuns et Jasper Stuyven, elle comprend deux Belges. Cette sélection est un soulagement pour Theuns vice-champion de Belgique dimanche à Waregem derrière Wout van Aert. Il disputera sa 4e Grande Boucle. Stuyven participera à son cinquième Tour.

L’équipe américaine du WorldTour aborde la course avec plusieurs options. Bauke Mollema est autorisé à tenter sa chance au classement général, mais l’équipe vise surtout les victoires d’étape. Le vétéran italien et vainqueur du Tour en 2014, Vincenzo Nibali, le fera principalement en montagne. Les coureurs de classiques comme Stuyven, Theuns et l’ancien champion du monde Mads Pedersen auront des chances dans les étapes un peu plus plates.

Sélection de Trek-Segafredo : Julien Bernard (Fra), Kenny Elissonde (Fra), Bauke Mollema (P-B), Vincenzo Nibali (Ita), Mads Pedersen (Dan), Toms Skujins (Let), Jasper Stuyven (Bel), Edward Theuns (Bel)