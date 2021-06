Les syndicats envisagent une grève chez Brussels Airport Company

"Brussels Airport Company présente une histoire positive de gros investissements et d'une nouvelle structure organisationnelle, mais derrière on retrouve une restructuration cachée", dénonce Bjorn Vanden Eynde de la CSC-Transcom. Selon le syndicat, des salariés pourraient perdre leur emploi ou être "rétrogradés".

"Nous n'acceptons pas que l'impact négatif retombe sur les travailleurs", ajoute le syndicaliste. Il souligne que les employés avaient précédemment accepté un plan d'économies pour atténuer l'impact du coronavirus sur l'aéroport, impliquant des licenciements.

Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu mardi après-midi chez Brussels Airport Company, et une réunion de conciliation doit se dérouler lundi au plus tard. En cas d'échec, les syndicats comptent déposer un préavis de grève et pourraient mener des actions deux semaines plus tard.