Un siège social pour la Plateforme citoyenne en Région wallonne

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ouvre un nouveau siège social wallon à Louvain-la-Neuve. Si tous les jours des centaines de bénévoles œuvrent au bon fonctionnement des activités de la Plateforme en Région wallonne, l’ouverture de ce nouveau siège permettra de se positionner de manière plus visible sur le territoire en termes de soutien et d’accueil aux réfugiés. C’est aussi l’occasion de renforcer les liens avec les milieux associatifs et publics en Région wallonne. L’antenne proposera aussi des activités et services sous le label Welc’Home. Ce lieu transversal s’articulera en quatre axes. Tout d’abord, l’information et la sensibilisation pour lutter contre les préjugés et le racisme. Ensuite, garantir un accompagnement des personnes en situation de migration pour les informer sur leur statut administratif et notamment sur les procédures de Dublin. Les deux derniers axes s’articulent sur l’hébergement et le droit à la dignité, notamment en termes de soins de santé et d’accès à la formation et à l’emploi.