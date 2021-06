Dès août, un chantier de deux ans pour réhabiliter le viaduc de Huccorgne sur l'E42

Un "impressionnant" chantier de réhabilitation débutera en août prochain sur l'autoroute E42/A15, au niveau du viaduc de Huccorgne (Wanze), en province de Liège. Il s'agit du chantier autoroutier le plus conséquent des années à venir en région liégeoise, et même en Wallonie, a indiqué mardi Michaël Almer, directeur général de la Sofico, gestionnaire du réseau routier wallon.

Construit entre 1968 et 1971, le viaduc de Huccorgne doit bénéficier d'une complète réhabilitation. D'une longueur de 547 m sur une largeur de 34 m, et culminant à 60 m, il permet de relier Namur à Liège et inversement. En béton précontraint, il se compose de deux ponts, c'est-à-dire un pont pour chaque sens de circulation.

"C'est aussi un chantier majeur de par les opérations et défis techniques qui y seront relevés. Le challenge sera de maintenir le plus possible les voies de circulation accessibles tout en permettant au chantier de se dérouler en toute sécurité", poursuit le directeur général de la Sofico.

Le viaduc se compose d'une partie centrale (280 m) qui sera réhabilitée tandis que les deux parties d'approche (180 m côté Namur et 90 m côté Liège), constituées de travées et poutres préfabriquées, seront toutes deux démolies puis reconstruites, à l'exception des piles qui seront conservées et réparées.