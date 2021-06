Diables rouges: tous les joueurs de champ ont reçu du temps de jeu lors de la phase de groupe de l’Euro

Seuls Simon Mignolet et Matz Sels n’ont pas disputé la moindre minute durant les trois matches du premier tour des Diables.

Roberto Martinez a essayé de contenter tout son noyau durant la phase de groupe de l’Euro. Le sélectionneur des Diables rouges a, en alignant d’entrée Leandro Trossard et en faisant monter Michy Batshuayi, Christian Benteke et Hans Vanaken contre la Finlande, offert du temps de jeu à l’intégralité de ses 23 joueurs de champ au terme des trois premiers matches.

Il n’y a qu’au poste de gardien de but où le Catalan a décidé de ne pas faire tourner son effectif, et de maintenir Thibaut Courtois titulaires à chaque rencontre. Simon Mignolet et Matz Sels, les deux gardiens remplaçants, sont donc les seuls joueurs belges qui n’ont pas encore eu l’occasion de fouler les pelouses de l’Euro 2020.