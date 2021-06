Coronavirus : le délai entre les deux doses d’AstraZeneca pourra être réduit d’un mois

La Belgique attend une livraison de 700.000 doses du vaccin AstraZeneca pour le 29 juin. Si les doses sont effectivement livrées à cette date, le délai entre les deux injections pourra être réduit à 8 semaines, contre 12 actuellement, pour ceux qui le désirent. C’est ce qu’a expliqué mardi Sabine Stordeur, responsable de la task force vaccination lors de la conférence de presse bihebdomadaire de l’Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

En ce qui concerne Johnson &Johnson, pour lequel une seule dose est nécessaire, «les livraisons arrivent très lentement», a regretté Sabine Stordeur. «C’est d’autant plus dommage que 94.000 flamands entre 18 et 40 ans se sont déjà portés volontaires pour recevoir ce vaccin. En Wallonie et à Bruxelles, il reste par contre destiné uniquement aux plus de quarante ans.