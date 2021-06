«Notturno»: une proposition radicale

Pendant trois ans, Gianfranco Rosi a posé sa caméra le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban pour mettre en image le quotidien des habitants de ces pays ravagés par les conflits, par la guerre. Pour les humaniser, dans la continuité du travail entamé dans Fuocoammare. Dans Notturno, on voit les villes détruites, mises en exergue par le ciel sombre et pluvieux de ces pays qui sont pourtant lumineux dans l’imaginaire collectif. Mais Notturno n’est pas un film qui documente la violence. C’est un film qui parle des gens, et de la vie qui se déploie à travers de longs plans fixes.