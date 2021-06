Les Bruxellois pourront prendre rendez-vous pour une dose Johnson & Johnson dès ce mercredi

Les Bruxellois pressés de partir en vacances totalement vaccinés pourront prendre rendez-vous pour l’unique dose de Johnson & Johnson dès ce mercredi via BruVax, apprenait-on via la Cocom.

Les personnes de moins de 41 ans sont concernées également, à condition de donner leur consentement. Jusqu’à présent, seule la Flandre offrait la possibilité de recevoir ce vaccin sans limite d’âge. Plus de 80.000 jeunes se sont d’ailleurs inscrits au nord du pays, bien plus que le nombre de doses disponibles. Les livraisons de Johnson & Johsnon restent en effet marginales par rapport à Pfizer, Moderna et AstraZeneca. À peine 24.000 doses ont été reçues cette semaine.

La Région bruxelloise avait à l’origine prévu de réserver les doses de J&J uniquement au public fragilisé, mais le trop faible nombre de doses a obligé les autorités à revoir la stratégie.