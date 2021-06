Bertrand Burgalat, «Rêve capital»

Ce sixième album de Bertrand Burgalat est une errance au pays de la douceur, de la tendresse et des rêves immobiles. On pense à Morricone dans « E pericoloso sporgersi », on rêve à Capri dans « Vous êtes ici », on découvre même l’hétérotélie – vouloir faire du bien en engendrant le pire – dans « Spectacle du monde ». L’enfance revient au musée de l’innocence, tout comme l’amour et l’amitié. Cette petite symphonie pop pour cordes et cuivres n’est que finesse et délicatesse chez un Burgalat bien entouré, notamment par sa fille Jacqueline et Yuksek.

Label Tricatel.

