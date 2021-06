Bertrand Burgalat n’est que finesse et délicatesse: l’écoute intégrale

Quand sortir son disque, le sixième concernant Bertrand Burgalat ? Quand partir en tournée ? Ces questions, l’artiste-entrepreneur se les est posées : « J’adore faire des concerts, nous a-t-il avoué à la terrasse d’un petit resto italien de Schaerbeek. Mais je ne suis ni une valeur sûre ni un débutant. Financièrement, je me contente pourtant de peu mais il y aura un tel embouteillage de concerts à la rentrée… Il faut aussi se sentir désiré. J’ai heureusement assez à faire avec le label, l’association Diabète et Méchant, le syndicat des éditeurs de musique que je préside, le bouquin, le disque, des musiques de film… Finalement, je suis très content de l’avoir sorti maintenant, cet album. Il a été écrit avant le confinement mais il n’aurait pu tomber aussi juste. On se rend compte qu’on vivait déjà dans le monde d’après. La crise a exacerbé certaines choses. Finalement, on a eu du bol car il y a peu de sorties en ce moment. En septembre, j’aurais été noyé… »