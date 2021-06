Le meurtre du mari violeur et proxénète, «un geste de survie» pour Valérie

En 2016, Valérie Bacot tuait son mari, Daniel Polette, qui la violait et la prostituait. Pour se protéger, explique-t-elle à son procès devant la cour d’assises de Saône-et-Loire.

Valérie Bacot est jugée pour l’assassinat de son mari, son abuseur, son proxénète et le père de ses quatre enfants. - AFP.

C’est un geste de survie » : c’est ainsi que Me Bonaggiunta, avocate de Valérie Bacot, a résumé devant la presse, à l’entame du procès de sa cliente, les faits pour lesquels elle comparaît. La France entière est tournée depuis ce lundi vers la cour d’assises de Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, où elle doit répondre de l’assassinat de son mari, son abuseur, son proxénète et le père de ses quatre enfants. Daniel Polette, âgé de 25 ans de plus qu’elle, était initialement le compagnon de sa mère ; il avait commencé à abuser de l’accusée quand elle avait 12 ans.

Depuis ce lundi, la cour d’assises plonge dans un quotidien de violence, de résilience et d’enfer, avec l’interrogatoire de la quadragénaire puis notamment celui de ses fils, de sa fille et du petit ami de celle-ci. Ce dernier avait 16 ans lorsqu’il a, avec les deux aînés de Valérie Bacot, aidé l’accusée à dissimuler le corps de son bourreau. « Elle s’est sauvé la vie », a-t-il expliqué ce mardi.