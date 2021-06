Où l’on devient maître de son équilibre

Art de l’exploit, du dépassement de soi, de la surenchère physique et acrobatique, le cirque semble, a priori, taillé pour les plus forts. Comme une affirmation artistique de la théorie de Darwin : la survie du plus élastique et du plus musclé. Pourtant, à l’Ecole de cirque de Bruxelles, on pratique exactement l’inverse puisqu’on s’y préoccupe avant tout des plus faibles. Dans les ateliers d’Handicirque ou dans les actions à visée sociale, il ne s’agit pas de s’adapter aux exigences surhumaines du cirque mais c’est, au contraire, le cirque qui s’adapte aux réalités humaines de chacun.