Ecole de cirque de Bruxelles: un anniversaire en forme d’exposition vivante

A l’Ecole de cirque, on maîtrise la pirouette, normal ! Pirouette avant, pirouette arrière. Au propre, comme au figuré. Sur un tapis de gym comme dans la manière dont on organise un festival, en ménageant quelques retournements pour contourner les règles sanitaires qui conditionnent encore et toujours la venue du public. Pour fêter dignement ses 40 ans, l’institution a donc imaginé non pas un événement statique, dont les jauges seraient cadenassées, mais une exposition vivante où la circulation est plus fluide. Une visite guidée d’une heure (avec un départ toutes les cinq minutes) vous emmènera à travers des performances d’artistes internationaux mais aussi à travers différentes roulottes où seront exposés les différents aspects de l’école, depuis la formation pédagogique jusqu’aux ateliers handicirque en passant par les actions du cirque de quartier. Sans oublier une exposition de photos, entre autres archives, pour retracer les 40 ans de l’aventure.