La crise a plongé 18% des entreprises dans les difficultés

Depuis septembre, le bureau d’études Graydon prédit pour notre pays une vague de faillites une fois que le moratoire sur celles-ci aura été levé et que les aides auront été supprimées, allant jusqu’à avancer le chiffre de 50.000 faillites en plus du volume normal (environ 10.000 par an). La nette amélioration de la situation économique, ces dernières semaines, ne l’a pas fait changer d’avis. Graydon persiste et signe, mais nuance. « On n’a jamais dit que ces faillites surviendraient en un seul coup », précise Eric Van den Broele, directeur de la recherche. « Elles vont s’étaler sur plusieurs années. Et on a dit que c’était sans mesures d’aide supplémentaires. Or, il y en a eu depuis. »