Euro 2020: selon Gracenote, les Diables rouges ont plus de 40% de chances d’affronter le 3e du groupe de la mort en huitièmes

Officiellement premiers du groupe B après leur victoire contre la Finlande, les Diables rouges affronteront l’un des 3es de groupes en huitièmes de finale de l’Euro, ce dimanche 27 juin, à Séville. Et celui-ci pourrait bien provenir du groupe de la mort…

Alors que la Belgique ne peut plus affronter que les 3e des groupes A, E et F, un seul scénario les opposerait au 3e du groupe F (France, Allemagne, Portugal ou Hongrie) : si les 3es des groupes, A, C, D et F se qualifient pour le tour suivant. Ce qui, selon le site de statistique Gracenote, cité par Het Laatste Nieuws, est le dénouement le plus probable, avec 42 % de chances.