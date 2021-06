Fin de chômage temporaire et "pas de licenciements" en vue chez Brussels Airport

La direction de Brussels Airport Company a annoncé mardi la fin du chômage temporaire "Corona" pour son personnel "au plus tard le 1er septembre 2021", ce qui signifie que tous les collaborateurs de l'aéroport seront à nouveau pleinement au travail à cette date.

Cette évolution est rendue possible par la reprise du trafic de passagers, depuis la fin de l'interdiction des voyages non-essentiels et l'amélioration de la situation sanitaire.

Le gestionnaire de l'aéroport travaille en outre sur une nouvelle structure pour son département "Asset Management & Construction". Ce développement s'accompagnera dans les mois à venir d'une augmentation de plus de 10% du personnel au sein de ce département. "Certaines fonctions pourraient donc changer, mais cette évolution n'entraînera pas de licenciements", assure Brussels Airport Company, qui dit croire "plus que jamais à un retour à un niveau d'activité normal dans les années à venir" et avoir "besoin de tous ses employés pour faire face aux défis à venir".

L'aéroport ajoute que des discussions sont toujours en cours avec les partenaires sociaux au sujet des projets sur la table.