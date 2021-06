«Les 2 Alfred»: Bruno Podalydès s’empare du monde du travail ultraconnecté

A chacun ses temps modernes. Après Chaplin et Tati, Bruno Podalydès s’empare du monde du travail ultraconnecté et prend le parti d’en rire avec impertinence et finesse tout en mettant le doigt sur les réalités glaçantes de l’ubérisation et les aberrations d’une start-up friendly et végétalisée dont le dogme est « no child ». Un chômeur déclassé (Denis Podalydès) y est embauché sur base d’un mensonge et passe sous les ordres d’une working girl killeuse (Sandrine Kiberlain) au bord du burn-out. Débrief, reacting process, conf call, coworking, team building et autre brainstorming font désormais partie de son quotidien, une fois le môme à la crèche. C’est justement là qu’il croise Arcimboldo (Bruno Podalydès), un entrepreneur fantaisiste, roi des petits boulots sur applis.