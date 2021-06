«Opération Portugal»: un festival de clichés

Un sympathique flic de quartier d’origine marocaine, couvé par sa mère, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête, non pas grâce son talent – il est plutôt maladroit –, mais parce qu’il a la tête de l’emploi. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? L’humoriste D’Jal qui a fait plus de 6 millions de vues sur Youtube avec son sketch « Vive le Portugal » avec l’accent donne la base de cette comédie sympa mais lourdingue qu’il a coécrite avec Frank Cimière. Le scénario enfile les clichés avec bonhomie, l’humour est gras et régional, façon Taxi et Les Ch’ti.