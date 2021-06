Si on prend un raccourci, on dirait que Nobody est un film de castagnes. Ce qui étiquette ce film d’action plein de bourre-pifs pas tout à fait à sa bonne place. Et le pitch qui peut se résumer à « un mec d’apparence ordinaire coulant sa vie dans un train-train déprimant “métro-boulot-dodo” au grand désespoir de sa famille devient une machine à tuer pour protéger les siens » donne l’impression de mille fois déjà-vu.