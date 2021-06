«Ibrahim»: un premier film pudique, délicat, bouleversant

Ce film dégage quelque chose de beau et de digne qui dit beaucoup sur les pères en alerte et la jeunesse aspirant à un avenir meilleur.

Son phrasé un peu grave et doux, sa longue silhouette, son regard de timide en ont fait un second rôle majeur du cinéma français. Mais cette fois, l’acteur Samir Guesmi est devant et derrière la caméra avec une histoire ancrée dans le quotidien d’un adolescent qui se rêve footballeur célèbre mais n’a pas le talent et d’un père illettré et édenté, écailler dans une brasserie chic parisienne. Entre eux, malgré l’amour, il y a trop de silences, trop de distances. A cause d’une mauvaise fréquentation, Ibrahim ruine d’un coup, pour une bêtise, les espoirs d’ascension de son père…