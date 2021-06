Tests, zones, vacances hors Union européenne…: les six questions que vous vous posez sur les voyages

Il est loin le temps où l’on stressait à l’idée d’avoir oublié sa brosse à dents ou sa crème solaire. Alors que les autorités fédérales nous ont promis « un retour à une vie plus normale en quatre étapes » via son « Plan été » présenté lors du Comité de concertation du 11 mai dernier, pour beaucoup d’entre vous, les interrogations et zones d’ombre restent nombreuses à quelques jours du départ en vacances. Ce mardi, la rédaction du Soir s’est mobilisée pour répondre à vos questions. Si nous nous sommes appliqués à répondre le plus précisément possible, n’hésitez pas à contacter le call center, dédié à ces questions au 071924757, et à visiter le site des Affaires étrangères. Restez vigilants, ces règles sont susceptibles de changer au 1er juillet.

1