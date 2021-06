Relance post-covid: des dommages économiques limités, une facture salée pour l’Etat

Les Cassandre auraient eu tort : les dommages provoqués par la mise à l’arrêt partielle de l’activité seraient finalement moins graves et le rebond plus dynamique. Mais la facture sera lourde au niveau des finances publiques.

Analyse

Il semble que l’on sorte enfin du tunnel. Avec l’accélération de la vaccination – au 22 juin, 69 % des plus de 18 ans avaient reçu au moins une dose et 39,1 % étaient complètement vaccinés – et la nette décrue du nombre de nouveaux cas de covid-19, on peut espérer que la pandémie soit rapidement, sinon vaincue, tout au moins sous contrôle – à condition de gagner la course contre la montre face au variant delta. La levée, à brève échéance (d’ici au milieu de l’été), de toutes les mesures de confinement permettrait ainsi la réouverture complète de l’économie. Mais voilà : la machine économique, ce n’est pas comme un robinet que l’on ouvre ou que l’on ferme à son gré.