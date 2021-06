Un vignoble expérimental à Flémalle pour préparer la viticulture de demain

Quatre centres d'enseignement agricoles liégeois et limbourgeois (Belgique et Pays-Bas) s'unissent pour créer un réseau eurégional entre les filières de production et de formation et ainsi préparer la viticulture de demain, plus durable et respectueuse de l'environnement. Sous une telle approche, il s'agit d'une première en Europe, a indiqué mardi André Denis, député provincial en charge de l'agriculture, à l'occasion du lancement du projet sur le site du vignoble expérimental du centre provincial de formation en agriculture et ruralité (CPFAR) à Flémalle, en province de Liège.

Le CPFAR, le centre d'expertise de recherche pour l'entrepreneuriat innovant de la Hogeschool PXL (Hasselt), le centre de connaissance et de recherche pour la viticulture de Pcfruit (Tongres) et le centre de formation à l'apprentissage en agriculture du Citaverde College (Limbourg néerlandais) sont les quatre partenaires réunis au sein d'un projet eurégional baptisé EMRWine. Grâce à un financement européen Interreg Euregio Meuse-Rhin, ce consortium développera, sur une période de trente mois, un programme de formations et de sensibilisation ainsi qu'une charte des bonnes pratiques visant à mener à une viticulture de plus en plus verte.

C'est le CPFAR qui coordonne le projet EMRWine et ce, au départ d'un vignoble que la province de Liège a acquis en 2021. Il se situe non loin du fort de Flémalle et se compose d'environ 5.000 pieds de vigne, sur 1,3 hectare, ayant été plantés, pour les plus anciens, il y a une petite vingtaine d'années. Ce qui les place parmi les plus anciennes vignes de Wallonie.