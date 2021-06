Médias: Rossel et DPG Media s’associent pour le rachat de RTL

On est entré dans la dernière ligne droite dans le dossier de la vente de RTL Belgium. Les candidats devaient déposer leur dernière offre fin de la semaine dernière dans le cadre d’un second tour. Selon nos confrères du Tijd/L’Echo, deux candidats sérieux au rachat ont décidé d’unir leurs forces et de déposer une offre commune. Il s’agit de l’éditeur francophone Rossel (Le Soir, Sudpresse, La Voix du Nord…) et du groupe flamand DPG Media, présent à la fois dans la presse écrite (Het Laatste Nieuws, De Morgen…) et dans l’audiovisuel (VTM, Qmusic…).

Si cette offre devait être retenue, elle donnerait naissance à un groupe audiovisuel capable d’offrir aux annonceurs publicitaires une couverture nationale. « VTM et RTL sont déjà les deux acteurs dominants sur leur propre marché. S’ils lancent une offre nationale, celle-ci aura une puissance sans commune mesure avec les autres », indique un observateur des médias. Ni DPG, ni Rossel n’ont souhaité faire de commentaires.