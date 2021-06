Diables rouges: Thorgan Hazard attendu à l’entraînement mercredi

Thorgan Hazard devrait reprendre les entraînements avec les Diables Rouges dès mercredi, a confirmé Roberto Martinez mardi en conférence de presse. « Thorgan se sent de mieux en mieux et il devrait rejoindre le groupe mercredi », a déclaré le Catalan.

Gêné par son genou, Hazard n’avait pas fait le déplacement avec le groupe belge à Saint-Pétersbourg lundi pour le match contre la Finlande. Il avait été remplacé par Nacer Chadli sur le flanc gauche lors du succès 0-2 face aux Finlandais.

En plus de Thorgan Hazard, Roberto Martinez a donné des nouvelles de l’ensemble du groupe après le retour sur le sol belge mardi matin. « Il n’y a rien à signaler à part quelques petits coups et des bleus. Nous bénéficions d’un jour supplémentaire pour récupérer. Aujourd’hui et demain (mardi et mercredi, ndlr.), nous allons mettre avant tout l’accent sur la récupération. »