Tout a changé et pourtant rien n’a changé. Cinq ans après le référendum sur le Brexit du 23 juin 2016, et alors que le Royaume-Uni a posé les jalons de sa nouvelle relation avec l’Union européenne, la question partage toujours autant le pays. Selon John Curtis, professeur en politique et auteur d’un rapport sur le sujet, le « B-word », comme Boris Johnson aime appeler le Brexit, va continuer de faire débat chez les Britanniques.