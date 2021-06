Kanal: une direction artistique en duo à construire

Kasia Redzisz et Bernard Blistène. - D.R.

Lundi soir, après de longues discussions, selon les témoignages de plusieurs membres du Conseil d’administration de Kanal, celui-ci a désigné, à l’unanimité, un duo pour prendre la direction artistique de l’institution. Bernard Blistène et Kasia Redzisz devraient donc former l’équipe qui prendra en main les destinées du lieu et préparera son ouverture officielle avant l’été 2024.

Cette nomination, si elle a surpris, résulte du processus mis en place par les responsables de Kanal. Suite à un appel à candidatures, une short liste de sept candidats avait été établie à partir des 35 dossiers reçus. Le 9 juin, les sept sélectionnés étaient auditionnés par le jury au sein duquel siégeaient quatre membres du CA de Kanal et six experts belges et internationaux.