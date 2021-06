Voyages: portes ouvertes dans les centres de vaccination wallons pour vacciner avant les vacances

D’ici la fin du mois de juin, afin de protéger le plus grand nombre de personnes avant les vacances, différents centres de vaccination wallons organiseront des journées portes ouvertes sans rendez-vous et des nocturnes.

Dans la province du Hainaut, des portes ouvertes sans rendez-vous seront organisées aux centres de Chimay et de Binche demain/mercredi. Ce sera également le cas à Mouscron le 25, à la Louvière le 26 et à Mons le 30 juin. Les 25, 28 et 29 juin, le centre de Soignies organisera pour sa part «des journées blanches de la vaccination» pour les 16 ans et plus.