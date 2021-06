Etats-Unis: l’objectif de vaccination fixé par Biden pour la fête nationale américaine sera manqué

L’objectif fixé par le président américain Joe Biden de vacciner 70% de la population adulte avec au moins une injection d’un sérum contre le coronavirus au 4 juillet, jour de la fête nationale, sera manqué, a déclaré mardi un responsable de la Maison Blanche.

Il s’agit de la première cible manquée en termes de vaccination pour le président américain, qui avait fait de la montée en puissance de la campagne d’immunisation sa priorité de début de mandat.

Ce but sera atteint «pour les adultes de 27 ans et plus» d’ici le 4 juillet, a déclaré Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre le Covid-19 pour la Maison Blanche. «Nous pensons que cela prendra quelques semaines de plus pour arriver à 70% de tous les adultes avec au moins une dose» reçue, a-t-il ajouté lors d’un point presse.