Thomas Champagne, «Random House Tide»

L’arrivée du trompettiste américain Adam O’Farrill ajoute encore du plaisir à l’écoute de ce groupe belge. Il y a quatre ans déjà, Sweet Days avait ravi mes oreilles, par l’enthousiasme et l’énergie du groupe et la beauté des morceaux. Ce deuxième album conserve ces qualités et les sublime avec le son unique de la trompette d’Adam, qui se coule avec brio dans les superbes mélodies de Thomas Champagne et Guillaume Vierset. C’est un album qu’on écoute en boucle avec un bonheur toujours renouvelé.