Bozar Music: «Notre responsabilité, s’adresser au plus grand nombre possible»

Cecilia Bartoli, mais aussi Marcel Khalifé et Bachar Mar-Khalifé. Gautier Capuçon, Martha Argerich, Jordi Savall mais aussi Justin Taylor ou la création du prochain quatuor à cordes de Philip Glass. Après quelques concerts en ce mois de juin, Bozar se prépare à retrouver le public dans une nouvelle saison riche et éclectique. « La saison est constituée de nouvelles choses, de nouveaux concepts, mais aussi bien entendu de reports », explique Jérôme Giersé, nouveau directeur de Bozar Music depuis octobre. « Nous avons voulu faire preuve de cohérence et de solidarité par rapport à nos partenaires. C’est un exercice particulier : on a dû faire des choix, réagencer une partie de la programmation existante. Amener de nouvelles choses. Au bout de l’exercice, je pense qu’on est satisfaits de la cohérence générale du projet. »