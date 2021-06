Thomas Vermaelen se sent prêt à enchaîner les matches à l’Euro: «Je pensais avoir marqué un but contre la Finlande»

Lundi contre la Finlande, Thomas Vermaelen a joué pour la première fois 90 minutes dans un match des Diables rouges depuis le déplacement au Kazakhstan le 13 octobre 2019. À 35 ans, le défenseur du Vissel Kobe se sent prêt à enchaîner les matches dans le tournoi.

« Je me sens bien et je ne ressens aucun problème », a précisé Vermaelen mardi en conférence de presse, au lendemain du duel contre la Finlande. « Cela faisait longtemps que je n’avais plus joué en équipe nationale mais j’ai souvent joué 90 minutes en club et j’ai gardé le rythme. Je me sens bien, il y a des jours de repos entre les matches et je me sens prêt à enchaîner les rencontres. »