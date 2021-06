Bénévolat pour l’un, Mourinho pour l’autre

Poussé par son père vers le monde du rugby lorsqu’il était jeune alors qu’il n’aimait ni plaquer, ni se faire plaquer au sol par les autres enfants, Luke Benstead s’est rapidement pris de passion pour l’autre sport national en Angleterre, le football.

Et Manchester United est devenu son club de cœur. Avant de se transformer en employeur bien des années plus tard. « J’ai travaillé là-bas comme analyste vidéo lorsque José Mourinho était entraîneur de l’équipe première », se souvient l’Anglais de 32 ans. « Tant comme coach que comme personne, il était fantastique. Même si je dois avouer que c’est avec Roberto Martinez que j’ai le plus progressé. »