Comeos appelle à mettre le turbo sur l’e-commerce

Durant la crise sanitaire, Amazon et ses entrepôts français ont augmenté leur chiffre d’affaires de 22,8% en Belgique. - EPA

Qu’avez-vous commandé en ligne depuis le début de la crise sanitaire ? Ce canal de distribution a littéralement explosé depuis mars 2020 et attiré de nombreux nouveaux utilisateurs. A l’aune des nombreuses mesures de restriction pour lutter contre le covid, ce ne sont pas moins de 1,3 million de Belges qui ont passé commande sur le net depuis la première fois, indique Comeos. La fédération du commerce et des services a aussi observé un glissement tout particulier des achats en boutiques vers ceux effectués en ligne. C’est le cas notable de la mode avec 54 % de recettes réalisées sur le net contre 46 % seulement en boutiques. Pointons également les jouets, écoulés à 48 % via smartphone ou PC, contre 52 % en magasins physiques.