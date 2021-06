Voyages: les Etats-Unis restent fermés aux Européens

Sans souci de réciprocité avec l’UE, les Etats-Unis se refusent pour le moment à assouplir le moratoire sanitaire sur les visiteurs étrangers « non essentiels ». Les portes de l’Amérique restent fermées jusqu’à nouvel ordre pour les touristes, étudiants, travailleurs saisonniers et hommes d’affaires, faute de passeport médical commun et d’harmonisation des vaccins approuvés des deux côtés de l’Atlantique.