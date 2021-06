Thomas Vermaelen: «Je suis prêt à rejouer 90 minutes»

Même s’il a été aidé par la main de Lukas Hradecky, Thomas Vermaelen a pleinement participé à l’ouverture du score des Diables contre la Finlande lundi soir. En sautant plus haut que son opposant direct, le joueur du Vissel Kobe a montré qu’il était toujours aussi précieux dans le jeu aérien. Un élément que Roberto Martinez devra sans doute prendre en compte à un moment ou un autre durant la phase à élimination directe. Vermaelen, lui, se dit prêt si on fait appel à lui. Et ce, dès dimanche et le huitième de finale disputé à Séville.

Thomas Vermaelen, comment vous sentez-vous après avoir disputé les nonante minutes contre la Finlande lundi soir ?