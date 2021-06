Médecins assistants: la justice en possession d’un «livre noir»

Après les contrôles inopinés dans six hôpitaux du pays, des médecins assistants ont fait parvenir à l’auditorat du travail du Hainaut un « livre noir ». Son contenu : des témoignages et preuves de harcèlement dont ils sont victimes. « Le Soir » a pu se le procurer.

Un document de treize pages en format PDF reprenant des captures d’écran de mails signés et non signés. Des mails qui relatent les pressions exercées par certains chefs de service et maître de stage sur des médecins assistants candidats spécialistes, les « Macs », à l’occasion de la grève organisée le 20 mai dernier. Y figurent également les témoignages de ces futurs spécialistes ayant fait l’objet de menaces, non pas écrites cette fois, mais bien orales. Plusieurs hôpitaux situés en Fédération Wallonie-Bruxelles sont ciblés : le CHU Brugmann, le CHU Tivoli, le CHU UCL Namur, le Grand Hôpital de Charleroi, et d’autres.