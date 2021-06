Coronavirus: les Wallons ayant refusé explicitement le vaccin auront une seconde chance à partir de fin juin

Les Wallons qui ont refusé de se faire vacciner contre le coronavirus auront droit à une seconde chance à partir de fin juin. Et ce, via Qvax.

Les personnes résidant en Flandre ou en Wallonie qui ont déjà reçu une invitation pour leur vaccination contre le coronavirus et qui ont explicitement refusé celle-ci ne seront plus automatiquement réinvitées. Elles peuvent toutefois se réinscrire via la plateforme Qvax, indique mardi Gudrun Briat de la taskforce vaccination. Les personnes qui ne se sont pas présentées à leur rendez-vous recevront, elles, bien une nouvelle invitation. En Wallonie, les citoyens auront une seconde chance à partir de la fin juin, contre fin août pour la Flandre. A Bruxelles, cette possibilité de se réinscrire est permanente.

Les personnes qui refusent de se faire vacciner ne peuvent pas être réinvitées, conformément aux règles de confidentialité. «Nous ne les poursuivrons donc pas», explique Mme Briat. Elles peuvent également indiquer qu’elles ne veulent plus recevoir d’e-mails du gouvernement concernant la campagne de vaccination.