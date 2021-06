Thomas Champagne à propos de «Tide»: «J’aime surtout raconter une histoire»

entretien

Random House, c’est Thomas Champagne au sax alto, Guillaume Vierset à la guitare, Ruben Lamon à la contrebasse et Alain Deval à la batterie. Tous des musiciens confirmés qui jouent ensemble depuis sept ou huit ans. En 2017, le quartet a sorti Sweet Day, que nous avions applaudi dans ces pages. Du jazz d’aujourd’hui, ancré dans l’histoire et se permettant des explorations passionnantes. Voilà le deuxième album du groupe, Tide, et là le quartet est devenu quintet : Adam O’Farrill a rejoint les autres. Sans pour cela altérer la musique de cette Maison aléatoire et en lui offrant peut-être un surcroît d’énergie. Conversation avec Thomas Champagne.