Droits des personnes LGBT+: la lâcheté et l’hypocrisie de l’UEFA

D’abord ils sont venus chercher les socialistes, puis les syndicalistes, puis les Juifs, et je n’ai rien dit, parce que je n’étais pas socialiste, syndicaliste, juif. » Dans ce poème, le pasteur Martin Niemöller dénonçait la lâcheté des intellectuels allemands lors de l’accession des nazis au pouvoir et des purges qui ont visé leurs ennemis, un groupe après l’autre. Il pourrait s’appliquer mutatis mutandis, à ce qui se passe en Hongrie.

Ce pays, membre de l’Union européenne, a adopté le 15 juin, un texte interdisant la « promotion » de l’homosexualité, de l’identité de genre et du changement de sexe auprès des mineurs. En clair, cela veut dire que des programmes éducatifs, des livres, des films et des séries (pensez au formidable It’s a sin) ne leur seront plus accessibles. Cela s’inscrit dans une politique déterminée de ce pays mais aussi de la Pologne. Et c’est une honte.